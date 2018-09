Semana Brasileira das PME's 2011 – Ética e Sustentabilidade

Se Prepare para Vencer

A Semana Brasileira das PME 2011 é um evento dedicado aos empresários e executivos das pequenas e médias empresas, inclusive aquelas que integram a cadeia produtiva das grandes corporações. Esta iniciativa tem como objetivo principal melhorar o ambiente de negócios do país por meio do fomento de atitudes empresariais éticas, socialmente responsáveis e ecologicamente corretas para se trilhar o caminho da Sustentabilidade e também contribuir com o desenvolvimento econômico empresarial em função dos temas que serão abordados nas palestras ministradas por profissionais renomados do mercado e nos workshops/mini-cursos que estão sob a responsabilidade dos nossos Parceiros Acadêmicos.

A Semana Brasileira das PME 2011 também é um “Evento Sustentável” porque o valor do ingresso para participação – de apenas R$ 150 – será transformado numa “cesta básica” para ser doada aos que mais precisam e cada participante receberá uma muda de árvore para plantio como forma de conscientização e redução das nossas emissões.

Alguns destaques da programação

Atuação Responsável nas PME? Sim, é possível

Mariana Galvão Lyra

Fundadora da Flow, empresa de inovação social.

Políticas Públicas para as PME

Fabio de Medeiros Souza

Coordenador do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterio

Empreendedor: O caminho das pedras e as pedras no caminho

Wilson Martins PoitFundador e Presidente da Poit Energia, e Empreendedor do Ano 2008

A Semana Brasileira das PME’s 2011, será realizada entre os dias 18 a 20 de outubro de 2011, das 8h30 às 18h00, no Auditório Philip Kotler do Prédio de Graduação da ESPM em São Paulo.

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana – São Paulo

Fones: (11) 5085-4500

