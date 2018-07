Semana Rio Industrial 2012

Volume de investimentos no Rio bate recorde e atinge R$ 211,5 bilhões





Estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) aponta um crescimento recorde no volume de investimentos anunciados no estado no período de 2012 a 2014. Segundo o levantamento, o valor de recursos captados deve chegar a R$ 211,5 bilhões – 67,5% maior do que o previsto para o triênio de 2010 a 2012.

O montante de recursos vem de encontro à realização da Semana Rio Industrial, programada para acontecer no período de 22 a 25 de agosto deste ano, no Riocentro.

O estudo denominado Decisão Rio lista 234 empreendimentos previstos para o período, sendo que 61,5% deles já estão em andamento.

Com a proximidade de eventos internacionais esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio, em 2016, os investimentos ganham fôlego e feiras técnicas como a Semana Rio Industrial tornam-se ainda mais justificáveis, uma vez que concentram boa parte da inovação tecnológica oferecida pelas indústrias, além da capacitação profissional, a predisposição para os negócios e a modernização do parque fabril fluminense.

De acordo com o estudo, os setores que revelaram maior crescimento são o de Infraestrutura, responsável por R$ 51 bilhões da fatia de investimentos e a Indústria de Transformação, que concentra R$ 40,5 bilhões em empreendimentos.

Os números só avalizam a promoção de uma feira industrial voltada exclusivamente para os negócios e investimentos do parque industrial do Rio.

O Sistema Firjan é um dos apoiadores da terceira edição da Semana Rio Industrial, que deve reunir 200 expositores para um público estimado de 25 mil visitantes. O volume de negócios, segundo os organizadores, deve girar em torno de R$ 150 milhões.

O apoio institucional da Firjan à Rio Industrial vem sendo consolidado através de comunicados às indústrias associadas do sistema.

Fonte: Diretriz Feiras e Eventos Ltda