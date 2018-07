Setor de panificação fatura 11,9% mais em 2011

Já ouviu falar naquela expressão “Padarias que vendem até pãozinho?” Esse conceito está cada vez mais se difundindo entre as panificadoras e padarias. Com uma gama imensa de produtos cada vez mais variados, elas estão deixando de ser aquele tradicional estabelecimento que se vendia apenas pão e cafezinho para se tornarem lojas de conveniência e até restaurantes e caírem de vez no gosto do público. Caro leitor, conheça um pouco mais do perfil desse segmento na matéria a seguir. Boa Leitura!!

Impulsionado pela inclusão dos serviços de food service e aumento do tíquete médio, o segmento de panificação registrou, em 2011, crescimento de 11,9% ante 2010, com faturamento de R$ 63 bilhões. Em 2010 esse número foi de R$ 56 bilhões. E para 2012, o setor pretende manter o mesmo ritmo de crescimento.

Com papel importante no segmento de refeições no Brasil, as padarias foram responsáveis por 36,5% do faturamento total do setor de R$ 89,1 bilhões. A participação do setor de panificação no Produto Interno Bruto (PIB) cresceu de 1,53% em 2010 para 1,66% no ano passado, sendo dominada em maior número — 96% — por pequenas e médias empresas.

Garantia de empregos

Grande empregador de mão de obra, atualmente, o setor gera 779 mil empregos diretos e 1,8 milhão de indiretos.

Em 2011, a panificação abriu 21 mil novos postos de trabalho, o que representa um aumento de 2,8%.

O que esperar?

Para este ano, a ABIP Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, entidade que representa o setor, espera que as empresas tenham um crescimento de cerca de 10% do faturamento, porém, importante lembrar que o segmento sente uma estagnação quanto à abertura de novas unidades, pois, segundo Alexandre Pereira, presidente da Associação, existe uma tendência muito mais forte em ampliar e modernizar seus estabelecimentos e seus serviços do que abrir novas filiais.

Ainda segundo a entidade, as padarias querem cada vez mais ampliar a oferta de serviços e produtos disponíveis para o consumidor nas lojas, fugindo do tradicional e convencional pãozinho francês com cafezinho, transformando-as numa espécie de “lojas” de conveniência.

Isso se deve ao fato de a maioria das padarias, 96%, serem de gestão familiar. ”Os donos dessas padarias devem investir em diversificação dos produtos, oferecerem serviços de entrega, refeições, sopas, produtos de adega e na modernização de suas instalações”, diz Pereira.

Fator determinante para o sucesso

A contratação de mão de obra qualificada!!

Conforme Márcio Rodrigues, coordenador nacional do Programa de Apoio ao Panificador (Propan), “profissionalizar a mão de obra é o que trará um diferencial às padarias, que sofrem muito com a carência de profissionais especializados”.

Curiosidades

No Brasil, o mercado de padarias é composto por mais de 60 mil unidades, que atendem em média 40 milhões de clientes por dia.

Atualmente, existem 4 tipos de padarias no mercado:

– Padaria tipo Boutique: localiza-se em regiões com alto poder aquisitivo, concentradas em produtos próprios e importados. Se possível, pode oferecer um espaço para o cliente sentar-se e degustar. Sua quantidade não é representativa;

– Padaria de Serviço: localiza-se em regiões centrais e ruas com grande circulação e concentração de lojas comerciais ou escritórios. Além dos produtos de padaria, confeitaria e rotisserie, disponibilizam serviços de bar, lanchonete, fast food, entre outros;

– Padaria de Conveniência: localiza-se em bairros residenciais. Além dos produtos de padaria, confeitaria, rotisserie e serviços de bar e lanchonete, dispõe de variados produtos de conveniência;

– Ponto Quente: introduzido no mercado nacional por influência européia no qual uma padaria abre uma filial, envia alguns tipos de pães já embalados e outros tipos de pães congelados que serão assados no ponto quente. Não carece de grandes espaços pela inexistência do setor de produção e de estoque, pois a reposição é feita diariamente pela matriz. Com isso, o emprego de mão-de-obra é reduzido.

Fontes: Sebrae/APIB