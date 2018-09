Siderurgia – Prejuízo climático

Austrália ajuda a elevar custo de siderúrgicas exportadoras de carvão, ferro e aço

As fortes chuvas que atingiram a maior exportadora de carvão do mundo, a Austrália, neste início de ano, contribuíram para pressionar ainda mais os custos das siderúrgicas com matérias-primas. A região australiana de Queensland, que registrou índices recordes de chuvas do país e responde por cerca de metade do insumo negociado no mercado transoceânico. Diante da restrição de oferta de carvão, os preços da matéria-prima têm subido no mercado à vista, o que deve se refletir nos contratos trimestrais.

As maiores mineradoras australianas – Anglo American, BHP, Peabody e Rio Tinto – declararam situação de força maior em relação às entregas previstas de seus produtos, o que leva as siderúrgicas a buscar novos fornecedores ou a pagar mais pelos volumes disponíveis, segundo relatório do JP Morgan. Conforme o banco de investimentos, os preços da tonelada de carvão estão na casa dos US$ 245 e poderão chegar a US$ 300. Ano passado, o valor era de US$ 225 por tonelada.

As margens das siderúrgicas, já afetadas pelo aumento do preço do minério de ferro, devem sentir os efeitos das altas do carvão, no primeiro e segundo trimestres deste ano. As siderúrgicas ainda possuem estoques da matéria-prima comprada com os valores anteriores. Parte dos novos contratos começou a ser fechada, mas a maior parcela ainda não foi negociada. Desde o ano passado, os contratos de carvão passaram do formato anual para o trimestral. Os preços contratuais são baseados nos valores de matéria-prima no mercado à vista.

Minério de Ferro

Assim como o carvão, o minério de ferro também começou a ter negociações trimestrais ano passado. Depois de aumentarem no primeiro trimestre, os preços contratuais do minério de ferro tendem a ter nova alta no segundo trimestre. O cálculo do reajuste para o período de abril a junho será feito a partir da média dos preços do minério no mercado à vista chinês no período de dezembro de 2010 a fevereiro deste ano. O bom momento vivido pelo setor – com relação apertada entre oferta e demanda, e preços da commodity em patamares elevados – está estimulando investimentos por parte das mineradoras. Ano passado, o conselho de administração da MMX Mineração e Metálicos aprovou plano de investimentos para a expansão da Serra Azul e estimativa de aportes para o projeto Bom Sucesso e a Vale anunciou o valor que pretende investir este ano, sendo os minerais ferrosos responsáveis por mais de um terço do total estimado.

