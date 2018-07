SUPER RIO EXPOFOOD CHEGA A 24ª EDIÇÃO

Cerca de 400 expositores nacionais e internacionais estarão presentes na 24ª edição da Super Rio Expofood, uma das maiores feiras de alimentos, bebidas, equipamentos, serviços e tecnologia da América Latina. O evento ocupará o Pavilhão 4 do Riocentro de 20 a 22 de março. A expectativa da organização é movimentar em torno de R$ 130 milhões em negócios, valor que irá superar em 15% o resultado obtido na edição passada. São esperados 50 mil visitantes, entre empresários, empreendedores e colaboradores dos setores envolvidos. Paralelamente à feira, serão realizadas a 24ª Convenção Supermercadista, o 13° Seminário Nacional de Panificação & Confeitaria e o 16° Gourmet Show. O evento é uma realização da ASSERJ – Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, e da Escala Eventos.

Além das novidades que as empresas participantes irão apresentar, a feira terá como grandes destaques a I Brasil International Wine Fair/Grupo EV e o I Fórum de Pizzas. Organizada pela Essência do Vinho Brasil, a mostra internacional ocupará uma área de 1000m2, onde estarão expostos vinhos de referência da Europa e do chamado Novo Mundo. O espaço contará, ainda, com ações temáticas, entre provas comentadas, showcooking e harmonizações, reunindo renomados especialistas e chefes de cozinha. Já a primeira edição do Fórum de Pizzas pretende orientar e assessorar os novos profissionais a alcançarem o melhor nível possível na qualidade dos seus serviços e produtos. O fórum contará com ciclo de palestras, degustação, apresentações especiais e shows profissionais e será aberto aos maestros pizzeiros, aos donos de pizzarias e aos demais amantes da pizza.

Variedades e ótimas surpresas são esperadas também no 16º Gourmet Show. O espaço que já é sucesso no setor profissional e na mídia especializada, promoverá demonstrações culinárias e concursos específicos na área de gastronomia, dentre eles o de “Gourmet”, de “Pratos” e o de “Chef Revelação”. A mesa de jurados será composta por chefs e personalidades do setor. O objetivo maior do Gourmet Show é fortalecer a gastronomia nacional na área de Food Service, promovendo sabores e contribuindo, de forma efetiva, para a formação e especialização de novos profissionais do segmento. Lá estarão renomados chefs, interagindo com os visitantes, realizando cursos, palestras, debates e demonstrações ao vivo.

O SEBRAE-RJ marca presença, mais uma vez, com uma grande área dedicada à troca de experiências. A instituição realizará sua tradicional Rodada de Negócios, reunindo 24 empresas. No ano passado, foram promovidos 220 encontros . A expectativa é de que sejam movimentados R$ 3,5 milhões. Diante do sucesso da iniciativa na edição anterior do evento, o SEBRAE-RJ apresentará novamente o Espaço da Cachaça, reunindo dezenas de produtores do estado do Rio. Uma novidade para os visitantes será um espaço dedicado à Copa do Mundo. O SEBRAE-RJ apostou num jogo interativo para chamar a atenção do público para as potencialidades que a instituição está trabalhando em função do mundial.

Dentro da programação de palestras da Convenção e do Seminário, especialistas em varejo, RH, marketing e gestão se revezarão em uma série de debates para abordar temas como Atendimento e Relacionamento, Novas Tecnologias e Novos Horizontes para o Varejo.

Informações sobre inscrições pelo site www.superrio.com.br.

