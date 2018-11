Sustentabilidade – Conta Alta

Estudo revela que, para siderurgia, eficiência energética não é prioridade

Estudo produzido pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e da Eletrobrás mostra que o uso racional dos recursos energéticos não está entre as prioridades dos setores siderúrgico, de metais não-ferrosos, ferro-ligas e fundição, segmentos intensivos em energia nos processos produtivos. Apesar de reduzir os custos de produção e ampliar a competitividade das indústrias, o trabalho aponta que uma série de barreiras dificulta a adoção de programas de eficiência energética pelos segmentos industriais brasileiros.

Um dos principais entraves é o custo de oportunidade do capital. Os mesmos recursos destinados a um projeto de eficiência energética poderiam ser canalizados para outros investimentos com taxas de retorno mais altas e capturáveis no curto prazo, como a expansão da capacidade de produção ou a melhoria da qualidade dos produtos. Isso reduz a atratividade dos projetos que visam o consumo racional da energia, sobretudo porque a indústria enxerga esses investimentos como muito caros e que os seus benefícios não compensariam os altos custos envolvidos.

A adoção de um programa de eficiência energética envolve uma série de custos que, muitas vezes, afastam as indústrias. São eles: a compra dos maquinários mais eficientes, a operação e manutenção dos equipamentos e despesas com pessoal para operar os novos sistemas. Além disso, as indústrias apontam que a parada na produção para adaptação dos equipamentos tem um alto custo, reduzindo a atratividades dos projetos. Nesse tópico, o estudo defende a adoção de incentivos fiscais para estimular a substituição dos modelos ineficientes por mais eficientes.

Outras barreiras citadas no trabalho são a excessiva burocracia para o acesso aos recursos do Proesco (linha de financiamento do BNDES para projetos de eficiência energética), incertezas sobre o preço da enrgia no Brasil, indisponibilidade de determinadas tecnologias e, em alguns setores, como de ferro-ligas, restrições para obtenção de financiamento para os projetos.

