Térmicas em Xeque, fontes alternativas podem ampliar sobras de gás no Páis

A Expressiva queda no preço da energia eólica é o novo desafio a ser enfrentado para planejar a inserção da crescente oferta de gás natural no Brasil.

O resultado dos leilões voltados para as energias renóvaveis mostra que as usinas eólicas estão competitivas em relação ás demais fontes de geração, principalmente na comparação com as termelétricas tradicionais.

Desde o momento em que o governo demonstrou a intenção de contratar a energia das eólicas, o custo de geração só tem caído. No primeiro leilão esclusivo para os projetos eólicos, realizado em dezembro de 2009, o preço médio de venda foi de R$130,86/mwh, sendo que o preço médio das eólicas no leilão de energia de reserva foi de R$122,69/mwh.

