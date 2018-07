TETO ECOLÓGICO

Difícil encontrar alguém que discorde que as grandes cidade precisam de um pouco mais de natureza. As áreas verdes são cada vez mais raras de encontrar. Quem tem por perto um espaço com plantas e flores é considerado privilegiado.

Alguns países, como Alemanha e Estados Unidos, há anos, investem em uma espécie de jardim suspenso, os telhados verdes, que, além de enfeitarem a paisagem aérea, colaboram com o meio ambiente. No Brasil, a técnica é recente, mas já se calcula um potencial de mercado enorme.

O principal argumento em defesa desta cobertura é o fato de serem úteis na captação e escoamento das águas das chuvas e na purificação do ar. “No início, o principal objetivo era o apelo visual, criar um contraste para a paisagem urbana. Hoje o telhado verde ganhou espaço por contribuir para construções sustentáveis”, explica João Manuel Feijó, engenheiro agrônomo e fundador da Ecotelhado.

