Todo mundo quer um!

29 Smartphones vendidos por minuto? É isso mesmo, sem exagero!! Se não acreditam, vejam a matéria abaixo e boa leitura!!

É quase inacreditável, mas em 2012, as lojas brasileiras vão vender nada mais nada menos, que 29 smartphones por minuto, chegando a 15,4 milhões de unidades, é o que aponta a projeção do IDC – International Data Corporation, consultoria especializada no mercado de tecnologia e telecomunicações. Estamos falando de um aumento de 73% se compararmos com 2011, que foram vendidos 17 por minuto, num total de 8,9 milhões de aparelhos.

Desejo comum

São 3 os fatores que impulsionam a febre dos smartphones: ampliação de portfólio, que gera opções de escolha; o preço, que este ano, deve ficar 6% menor; lançamento de serviços voltados para a internet, incluindo pacotes de dados até para celulares pré-pagos, consequência da alta demanda ligada às redes sociais e mobilidade.

O futuro

Com esse crescimento constante e vertiginoso, o Brasil, até 2016, chegará à quarta posição global em vendas de aparelhos. Porém, vale destacar que, será necessário repensar os altos preços de aparelhos e pacotes de dados.

Os investimentos em 4G, que devem ser realizados em 2012 e 2013, provavelmente contribuirão para o desenvolvimento deste mercado no Brasil, especialmente a partir de 2014, é o que afirma o analista da IDC Brasil, Bruno Freitas.

Segundo o IDC, o governo também estuda incluir os smartphones no programa de incentivo fiscal, o que deve atrair o interesse dos fabricantes e estimular a produção local destes dispositivos, assim como acontece com os PCs e tablets.

Fonte: G1 e UOL