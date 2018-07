Varejistas estrangeiros estão de olho no mercado brasileiro

Grandes redes de varejo, que vendem no mercado nacional, começam a se posicionar para trazer seus negócios para o País. E o que virá, de acordo com o professor John L. Stanton, da Universidade Saint Joseph’s, dos Estados Unidos, não será o tradicional modelo de autosserviço cujo foco é ter produto para todos os públicos. “Não existe mais um mercado para produtos que todo mundo gosta, mas sim, um mercado de produtos que um grupo gosta.” A tendência é que as redes tenham foco específico em um nicho de negócios, um modelo que ainda não está desenvolvido no Brasil.

A rede Fresh & Easy, da Tesco, é um exemplo. Voltada para o público que privilegia um estilo de vida saudável, a empresa trabalha um formato diferente. Com cerca de mil metros quadrados de área de venda, 3,5 mil itens, muitos produtos prontos e marca própria. Entre 10% e 15% das vendas da rede é de comida resfriada, e 50% das vendas vêm de produtos de marca própria. “E o preço não é o que mais importa para este público, que está disposto a pagar mais para ter o produto que deseja. A Fresh & Easy promoveu uma grande mudança no modelo de negócios do varejo e foi copiada por diversas outras empresas”, afirma Stanton.

Fonte: Brasil Econômico / Supermercado Moderno