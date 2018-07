Vendas de materiais de construção sobem em junho

As vendas domésticas de materiais de construção registraram aumento de 0,61 por cento em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor no país, Abramat. Em relação ao mês anterior, houve alta de 0,76 por cento.

Na primeira metade de 2011, as vendas de materiais acumularam expansão de 0,58 por cento ante os mesmos meses do último ano, o que levou a entidade a reduzir a estimativa de crescimento do faturamento do setor para o fechado deste ano de 7 para 5 por cento.

“Para os próximos meses aguardamos o anúncio de continuidade da desoneração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos materiais de construção, também estamos confiantes com o avanço das obras do programa Minha Casa, Minha Vida, com as obras da Copa do Mundo 2014 e as demais obras que resultam da elevada disponibilidade de crédito e do elevado nível de emprego no país”, afirma o presidente da Abramat, Melvyn Fox, em nota.

No mês passado, as vendas de materiais de acabamento dispararam 8,3 por cento ano a ano, enquanto as de insumos básicos cresceram 3,19 por cento. Sobre maio, a comercialização na indústria de acabamento foi 3,2 por cento maior, mas a de materiais de base caiu 0,55 por cento.

“O crescimento maior da indústria de acabamento está associado a dois fatores: o avanço de obras iniciadas no começo do ano e que nesse momento entram em fase de acabamento, e a melhoria de renda da população… que incentiva reformas”, acrescenta Fox.

A Abramat informou ainda que, em junho, foram criados 6,27 por cento mais empregos na indústria de materiais na comparação com um ano antes.

