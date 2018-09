Vendas de material de construção crescem 12% em maio, diz pesquisa

As vendas das lojas de material de construção cresceram 12% em maio na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a abril, a elevação corresponde a 8%, informou nesta segunda-feira (14) a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO).

O desempenho do setor vem sendo garantido pela manutenção da desoneração do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) – que completou um ano em abril e vale até o fim de 2010 – e também pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida, segundo o presidente da ANAMACO, Cláudio Conz.

A expectativa é de que esses fatores continuem beneficiando as vendas de materiais de construção ao longo do ano. A ANAMACO revisou para cima o crescimento do setor no ano, de 10% para 11%.

“Estamos vendo que a tendência de crescimento tem se confirmado e que 2010 tem tudo para ser o melhor ano da história para o setor da construção civil”, diz Conz em nota. No ano, o segmento acumula crescimento de 9,5% na comparação com os cinco primeiros meses de 2009.

Segundo levantamento da ANAMACO, as vendas de produtos beneficiados com a redução do IPI cresceram 20% nos últimos 12 meses. Esses materiais ficaram em média 8,5% mais baratos para o consumidor final.

Fonte: Valor OnLine