Vinhos terão selo fiscal para inibir concorrência desleal e evitar falsificação.

Embora a informação ainda não tenha sido confirmada pelo governo federal, a medida já foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega e divulgada pela Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) e por entidades de produtores de uva e de vinho. Segundo essas instituições, o ministro da fazenda, teria garantido que o processo de certificação será anunciado em abril.

O objetivo é reduzir a concorrência das fábricas que não pagam impostos de seus produtos. O ministro ainda ressaltou que não haverá aumento de impostos. O custo de aquisição de mil selos é estimado em R$ 23, que será compensado no PIS e Cofins. Já a colocação é projetada em R$ 0,02 por garrafa. Não será necessário comprar máquinas, a não ser para as grandes produtoras.

Conforme publicado no Jornal do Comércio, a medida deve inibir o contrabando, a sonegação e a adulteração, além de fraudes, como a apresentação de bebidas mistas ou de outras frutas como se fosse vinho.

Para o presidente do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho), Júlio Fante, levará mais de um ano para que todos os produtos nos pontos de venda contenham o selo. “Com a publicação do decreto, não sairá nada da indústria sem selo. Mas será necessário tempo para que o comércio venda os estoques”, destaca.

“A certificação gera concorrência leal, impõe mais dificuldades a quem não paga impostos e moraliza o setor”, avalia Cristiane Passarin, presidente do Sindivinho-RS (Sindicato da Indústria do Vinho do Rio Grande do Sul). “Também oferece mais segurança ao consumidor”, acrescenta. Os produtores de uva acreditam que o controle proporcionado pelo selo vai aumentar a venda do vinho produzido e comercializado regularmente.

O selo, porém, já traz algumas controvérsias. Os fabricantes artesanais não aprovaram, pois temem não preencher os requisitos para a certificação.

Fontes: Supermercado Moderno e Jornal do Comércio On Line