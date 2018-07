Webinar, o que é isso?

Hoje vamos falar de tecnologia, ou melhor, de uma novidade ainda pouco conhecida, mas muito legal! Chama-se Webinar, que nada mais é do que um seminário pela internet. Acompanhem a matéria, confiram todas as vantagens desse sistema e, de quebra, mantenham-se atualizados. Boa leitura!

Conceito

Como curiosidade, a palavra é uma abreviação de “web-based seminar”, ou seja, um seminário realizado via web.

A ferramenta nem é tão nova assim, porém era pouco falada, mas com a expansão e a globalização da comunicação, ela está se popularizando no mundo corporativo e as empresas já estão a considerando como um bom investimento, já que comunicar não é uma tarefa das mais simples, especialmente se quisermos atingir um grande público e a longas distâncias, ou seja, conversarmos com a nossa audiência.

Basta um computador conectado à Internet e pronto, qualquer um pode participar de um Webinar.

Além de conferências em tempo real, as ferramentas disponíveis permitem também que seja disponibilizado para o público participante, material de apoio, como apresentações em power point, vídeos, chat e enquetes, ou seja, tudo para uma maior interação entre as partes.

Interatividade total, esse é o conceito do Webinar. Um sistema de alto impacto que quando bem executado pode parecer auditórios reais e é mais “ao vivo” do que uma apresentação tradicional ou vídeo conferência.

E, em tempos em que as redes sociais tem um poder incrível sobre o mundo virtual e sobre as pessoas, a ferramenta se torna mais eficaz ainda!

Algumas vantagens:

Economicamente falando, se comparado com as tão famosas palestras presenciais, o recurso Webinar é mais barato e tem um alcance de audiência muito maior, além de diminuir custos com deslocamentos e viagens dos palestrantes e participantes, aluguel de auditório, áudio-visual, material para os participantes, recepcionistas, cofee-break, etc;

Sua informação ao alcance de todo país e até do mundo por um longo período de tempo;

Os participantes podem assistir em qualquer local e quando quiserem, uma forma de otimizar algo que é cada vez mais raro, o tempo.

No caso de treinamentos corporativos, aumentar a frequência da comunicação com a equipe;

Gerar leads (contatos de potenciais clientes) através de relatórios em tempo real e aumentar as vendas da empresa?

Além de tudo isso, uma vantagem que se torna quase a principal, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais conscientes da preservação do meio ambiente, a redução de impressão de papéis.

A ferramenta é muito mais complexa e tem muito mais vantagens do que imaginamos, aqui só separamos as principais vantagens e o conceito simples para informação.

Gostaram da matéria? Acrescentem algo, interajam conosco!