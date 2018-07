Cobertura do ‘JT’ terá até um ‘candidato acidental’

A partir de amanhã, o Jornal da Tarde inicia a cobertura especial da eleição à Prefeitura e à Câmara Municipal. O destaque será a coluna Candidato Acidental, que será publicada às segundas, quartas, sextas e domingos. Um funcionário do JT – que, por força da legislação eleitoral e por não querer ser eleito, não terá sua identidade revelada até o final da disputa –, se filiou a um partido político, foi aprovado em convenção e hoje é um dos mais de 1,2 mil candidatos a vereador em São Paulo.

A ideia é mostrar tudo o que envolve uma candidatura: perrengues, improvisos, absurdos e improváveis aventuras do grupo de pessoas que, em sua grande maioria, sonha com a vaga de vereador mas passa longe de chegar à Câmara. Você vai acompanhar o passo a passo de uma campanha, da escolha do partido, a panfletagem nas ruas, a gravação do horário eleitoral e outras ações. O Candidato Acidental terá, ainda, um blog.

Também começa a seção Caça Promessas, que reunirá tudo que for prometido pelos principais candidatos à Prefeitura caso eles sejam eleitos, por meio de sites, TV ou nas ruas. Assim, o eleitor poderá cobrar o vencedor após a posse, em 2013. A cobertura ainda terá a volta da seção Luzes, Câmera… Eleição!, com os momentos divertidos do horário eleitoral.

Os principais problemas da cidade também serão debatidos, com a opinião de especialistas e com os candidatos, que exibirão suas ideias para cada área.