Grevistas provocam atrasos em Cumbica

Enormes filas de passageiros no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, uma passeata de 10 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro, estradas bloqueadas na Bahia, emissão de passaportes praticamente parada em muitas delegacias da Polícia Federal, agentes da PF carregando caixões e coroas de flores – simbolizando o enterro da própria categoria – nas ruas de Belo Horizonte. Esses foram alguns dos cenários marcantes, ontem, da greve dos servidores federais, que viveu outro dia quente.

Funcionários da Polícia Federal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, entre outros, pedem, em protestos que se estendem por mais de oito Estados, aumentos salariais e reestruturação de carreiras.

Por volta de 20 horas de ontem, a situação em Cumbica ainda era confusa – e, na avaliação dos grevistas, não tinha prazo para melhorar. Nas filas para embarque internacional, às 19h, apertavam-se mais de 500 pessoas, na maioria passageiros indo para a Europa. Desde as 17h, todos os voos saíram com atraso mínimo de 40 minutos, alguns 1h15 depois do previsto. “Pesadelo, pesadelo”, desabafava o americano Matthew Jones, aflito e com duas horas de fila, aguardando voo para o Chile.

A fila foi gerada por um reforço no efetivo – havia 250 agentes fiscalizando, ao invés dos 130 habituais, e as bagagens eram monitoradas com maior cuidado. “No dia a dia, essa fiscalização é feita por amostragem, porque não há pessoal suficiente. Queremos mostrar o quanto nosso trabalho poderia ser mais eficiente, que poderíamos deter muito mais infratores”, disse o presidente do Sindicato da Polícia Federal de São Paulo, Alexandre Sally. Atrasos nos voos ocorreram também em Curitiba, Porto Alegre e Recife.

No Rio, a passeata dos grevistas cobrou do governo que reserve dinheiro para o reajusta dos servidores no Orçamento de 2013.Ela saiu pela manhã da Candelária e foi pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, onde um grupo queimou um boneco em protesto contra um sindicato que fez acordo com o Ministério da Educação.

Na Bahia, a Polícia Rodoviária ampliou sua operação-padrão, causando congestionamentos entre 5 e 10 quilômetros na BR-324 (Salvador – Feira de Santana), na BR-242 (no oeste do Estado) e na BR-116, perto da capital.