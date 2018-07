Mensalão: defesa pede cautela aos ministros do STF Ministro da Justiça do governo Lula, o advogado Márcio Thomaz Bastos, que defende um ex-dirigente do banco Rural no julgamento do mensalão, usou parte de sua sustentação oral no STF para questionar uma das bases da acusação da Procuradoria-Geral da República: a engenharia financeira que teria sido montada a fim de pagar parlamentares no Congresso