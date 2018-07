ONU suspende missão na Síria

Jamil Chade, de Genebra

Os observadores da ONU anunciaram ontem a suspensão de sua missão na Síria. Oficialmente, a decisão foi tomada em razão da situação geral de insegurança e a constatação de que os 300 observadores internacionais não tinham mais sua proteção garantida pelo governo. A interrupção do trabalho é o indício mais claro do fracasso do mediador Kofi Annan de evitar uma guerra civil na Síria.

Robert Mood, o general norueguês que coordena os esforços na Síria, anunciou ontem que as patrulhas de seus soldados desarmados deixarão de ser conduzidas por enquanto e que os contatos com o governo e rebeldes serão reduzidos ao mínimo necessário. A missão alega que já não existe “vontade” do governo ou dos rebeldes para cumprir o plano de paz negociado por Annan. As principais potências organizam uma reunião amanhã no México à margem da cúpula do G-20 para debater os próximos passos no país.

Ontem, na ONU, diplomatas indicaram que a suspensão da missão não significa o fim oficial dos esforços de mediação. Mas enquanto o cessar-fogo estava em vigor, mais de 2 mil pessoas teriam sido mortas. Em 15 meses, houve 14 mil mortes segundo levantamentos da oposição.

De acordo com os monitores, o motivo da suspensão é “uma intensificação da violência armada nos últimos dez dias”, desde que rebeldes anunciaram que não viam mais motivos para manter seu compromisso de cessar-fogo, enquanto o governo de Assad continuava com seus massacres.

Nas últimas duas semanas, os comboios da ONU foram atingidos por tiros quando tentavam chegar a vilarejos. O Observatório Sírio para Direitos Humanos alertou ontem que tropas estavam bombardeando partes de Homs e de Damasco. Pelo menos 47 pessoas morreram pelo país. ::