Praças quebradas após restauro

Fabiano Nunes

Cinco anos após passarem por obras de revitalização, as praças da Sé, República e Liberdade, no centro, apresentam sinais claros de deterioração. A Prefeitura gastou mais de R$ 7,5 milhões para reformar as três praças, dinheiro do Programa de Reabilitação da Área Central de São Paulo (Procentro), que tem verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – leia mais ao lado. Agora faltam manutenção e um programa de conservação para esses locais.

Hoje, a Praça Roosevelt passa por restauro, porém, sem um plano de zeladoria, corre o risco de ter o mesmo destino das outras. Para a arquiteta e urbanista Lucila Lacreta, diretora do Movimento Defenda São Paulo, a Prefeitura falha ao não conservar as praças. “A administração pública prevê a verba para a obra, mas não calcula os gastos da manutenção. É preciso mudar essa postura”, observou.



O coreto da Praça da República, que sozinho consumiu R$ 59 mil para ser reformado, está com a estrutura danificada. As armações de madeira foram quebradas e as luminárias estão soltas no forro. “Uma placa de madeira precisou ser pregada no teto, pois o forro era usado pelos moradores de rua como guarda-volumes”, disse um funcionário da limpeza.

A jardinagem também deixou de ser feita e partes do canteiro estão sem grama. Mas durante visita às obras da Praça Roosevelt, na semana passada, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse que a conservação da nova praça, que deve ser parcialmente inaugurada em setembro, seguirá o mesmo modelo. “A manutenção da Roosevelt acontecerá para preservar o bom estado, assim como tem sido também na Praça da República.”



A reforma da Praça da Sé, finalizada em janeiro de 2007, com um investimento de R$ 4,1 milhões, já sofreu desgastes. O local tem falhas no piso e pichações. Moradores de rua fazem suas necessidades ao ar livre. “É complicado manter tudo limpo com tantos moradores de rua, mas em alguns pontos da praça é difícil circular por causa do mau cheiro”, disse a operadora de caixa Aline Oliveira, de 23 anos. Nenhuma das três praças tem banheiro público.

Falta de limpeza e má conservação dos canteiros são comuns na Praça da Liberdade. “A base da minha banca (de jornal) está saindo do eixo porque o piso está afundando”, explicou Marcos Alberto da Silva, de 43 anos. Além disso, o piso também está sujo. “As pastilhas eram brancas, agora estão cinzas e com chicletes colados.”

Segundo a Prefeitura, as praças da Sé, República e Liberdade recebem diariamente serviços de limpeza, varrição e lavagem.



Intervenção no coreto

A Secretaria Municipal de Cultura e a Subprefeitura da Sé estão avaliando as intervenções necessárias para a manutenção do coreto da Praça da República, que integra o tombamento do local. A administração pública diz que o serviço de jardinagem é feito regularmente nas praças, porém a altura da copa das árvores cria uma sombra sobre os canteiros, o que impede o desenvolvimento de vegetação rasteira. Segundo a Prefeitura, haverá manutenção das áreas verdes das praças da República e Liberdade nesta semana. ::