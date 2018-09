Churrasco grego noite adentro

Bruno Lupion, do estadão.com.br – Foto: JB Neto/AE

Hambúrgueres, esfihas e temakis compõem a dieta básica da larica paulistana na madrugada. Mas uma portinha iluminada no centro antigo oferece uma alternativa para trabalhadores e baladeiros de dinheiro curto: o churrasquinho grego 24 horas.

O rolete, ali, acompanha o ritmo da cidade e não para nunca, há quinze anos. Por R$ 1,50, o cliente leva um lanche de carne desfiada, pimentões e tempero especial. E ganha o suco – de laranja, uva ou tangerina.

O estabelecimento, de azulejo alvinegro e toldo vermelho, fica no Largo do Paiçandu, em frente à Galeria Olido. “Mineiro”, dono do ponto, garante que tem o melhor tempero da região, mas não revela a receita nem o número de lanches vendidos por noite. “Segredo comercial”, diz.

Clientes não faltam, entre os quais trabalhadores que saem tarde do serviço, taxistas e garis. Jovens de classe média-alta também aparecem, especialmente quando a festa Voodoohop lota o prédio do outro lado da rua.

“Este lugar foi um dos primeiros a servir churrasquinho grego na cidade, há trinta anos”, diz Mineiro. Há quinze, o ponto funciona 24 horas por dia.

Pra quem já foi fisgado em via pública pelo aroma da carne com gordura grelhada, mas nunca teve coragem de experimentar, ele explica o processo de fabricação. A carne – em geral, miolo de acém – é comprada diariamente, cortada em bifes redondos e temperada. Em seguida eles são colocados, um a um, no espeto, intercalados com pimentões.

O rolete vai para a máquina e é grelhado aos poucos, de fora para dentro. Em cinco minutos, segundo o chef, a “casquinha” do rolete já está pronta para consumo. Depois, é só tirar as lascas e colocar no pão francês, com vinagrete.

Se você tem medo que aquela carne esteja há vários dias guardada na máquina, não se preocupe. No ponto do Mineiro, pelo menos, um rolete não costuma durar mais que doze horas.