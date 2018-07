Luz misteriosa surge no Tamanduateí

Bruno Lupion, do estadão.com.br – Foto: JB Neto/AE

Um ÓVNI azarado, que escolheu mal onde pousar? Um peixe-elétrico enlouquecido pelas águas poluídas?

Você vai achar que é propaganda, mas essas luzes vêm de um Gol que mergulhou no rio Tamanduateí na madrugada desta segunda, 31.

A motorista, de 23 anos, perdeu o controle na esquina da Avenida do Estado com a Cruzeiro do Sul, na zona leste de São Paulo. Ela sofreu ferimentos leves.

Submerso, o valente carro manteve as luzes acesas por mais de uma hora.