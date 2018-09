Pelada na madrugada

Bruno Lupion, do estadão.com.br – Foto: JB Neto/AE

Enquanto a pátria tira as chuteiras para dormir, Antônio Gonçalves de Souza, 46 anos, metalúrgico, calça as suas para entrar em campo. Ele e mais trinta colegas do turno noturno da Volkswagen se reúnem há quatro anos para jogar futebol de madrugada, em pelejas que duram até as duas da manhã em São Bernardo do Campo. Uma vez por mês, eles emendam com churrasco que vai até as cinco.

Faça chuva ou faça frio a turma está em campo, e quem foge do combate no inverno pode perder a vaga. “Aqui não tem essa mordomia de aparecer só no verão para jogar”, diz Antônio, com o corpo fumegando após uma partida sob o sereno.

Nas quintas-feiras, os metalúrgicos saem da linha de montagem às 23h30 e vão direto para a quadra de society. “Academia é muito chato e ficar sem esporte não dá”, diz ele, que trabalha na pintura de Gols e Kombis – em média, 150 veículos por dia.

O capitão da turma é Jouber de Oliveira (primeira foto), 45 anos, cujo nome é uma homenagem ao célebre zagueiro do Flamengo. Ele organiza as partidas, faz o rateio das despesas – cada um paga R$ 30 por mês – e corre atrás de patrocinadores. Recentemente, uma fornecedora de tintas doou coletes novos.

“Este horário é um paraíso para jogar bola, pois a patroa não reclama”, diz ele, que antes usava os domingos para o futebol. Jouber não perde por nada o churrasco mensal com música e cerveja, que acontece ao lado do campo. “Tem gente que fica até as cinco, seis da manhã”, conta.

A fome de bola em altas horas não é exclusiva dos metalúrgicos. Em um quadra da Avenida Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Vila Prudente, um grupo de garçons se reúne toda sexta após o jantar, em jogos que vão até as 2h30.

O troféu corujão, porém, é da turma de motoboys que aluga um campo na Rua Dona Ana Néri, no Cambuci. Ali, o futebol começa às duas e só termina às quatro da manhã, quando já tem gente acordando pra ir trabalhar.

Serviço: Golden Ball, Playball Anhaia Mello, Poli Futebol Society