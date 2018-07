Eleições empolgam; é gostoso ir votar, participar da festa da democracia, discutir o Brasil, os candidatos.

Não adianta negarmos a política, dizermos que isso não é conosco, afirmar que todos os candidatos são iguais e dar de ombros, abster-se.

É preciso participar, debater, votar com consciência, buscar os políticos mais alinhados com suas ideias pessoais e sem registros policiais, pressionar os eleitos, etc…

Vou levar meu filho do meio para as urnas amanhã, para ele apertar os números e o botãozinho verde. Para que ele possa um dia refazer o gesto com meu neto, lá na frente, com o Brasil melhor.

Boas eleições !