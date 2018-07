Sonhei um sonho fantástico. Nele, eu era um escritor famoso, premiado, e várias pessoas me rodeavam no lançamento de um livro de capa vermelha.

Acordei, de tão emocionado. Maldita falta de controle! Lutei para voltar ao sonho, claro que em vão. Desesperado, mas acreditando naquela possibilidade, com olhos remelentos e semiembriagado, desci silencioso as escadas e tentei inspirar-me na frente do computador. Tola segunda ilusão: saiu-me apenas isso.