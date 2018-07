Hace ya 20 anos

Te cayeron los pelos largos amigo, ya no llevas mas la barba de Guevara de ayer…y la panza se incho un tanto, no?

Eso lo vi en tu foto email, pues hace 20 anos que no nos encontramos, verdad amigo?

Si, mi cumple se acerca y el curioso es que tantas veces me haya llamado, desde aquel lejano 1995, en Londres (te acuerdas de Matias? De Salvattore?). Siempre una buena sorpresa para mi.

Me llamaras en 2036 aun, si estamos todavia por aca?

El pasado crece con increible rapidez, me parece. Veo una huella ya larga cuando miro hacia atras. Las memorias para mi son la prueba de que lo he de hecho vivido todo ese tiempo. Pero al mismo tiempo me traen una distinta tristeza, pues mi encantaria poder volver ahi, a Londres por ejemplo, a mirarnos rapidamente en aquel apartamento de Salvattore, a ver nuestros ruestros aun jovenes. Aunque por un cortisimo instante. Sin embargo, eso no nos permite la vida.

Proust, amigo, me inculco una melancolia estrutural en el alma…se te lo habia dicho ya? Su madalena me persigue, dia y noche.

Mi acuerdo de nuestra conversacion respecto el plano Real, en aquella clase de ingles.

Mi acuerdo de tu mochila larguisima, con todas tus cosas para seis meses en Europa. Que Aventura la tuya. Alli conociste tu mujer — en Irlanda.

Destino? Aunque probablemente el Destino en efecto no exista, la vida es si llena de sorpresas que la enriquecen, que la hacen algo magico…

Dos cosas queria decirte, amigo. Aunque corta haya sido nuestra proximidad — te fuiste a Europa! Hiciste bien ! — llevo conmigo recuerdos muy apacibles de aquella epoca. Y tambien una culpa: por haber llegado tarde y borracho en tu casa de calle oro, hace 20 anos. Te enojaste con toda razon, te preocupaste. Te pido disculpas con un poco de retraso. Las accepta, Diego?

Ya no puedes mas encontrarme en aquel telefono, me fui tambien, como lo sabes. Y no te envio el nuevo, el que empieza con 1-; pues en ese cumpleanos, soy yo que quiero hacerte las honras amigo.

Si aqui vienes, dejame saberlo. Hay una habitacion para las visitas nobres.

Abrazos