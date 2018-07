Anos atrás, disse a um colega de trabalho, o Adylson, que ia mais cedo para casa por estar com gripe.

Ele, um economista quase-médico, retrucou que eu dizia uma imbecilidade, que gripe, ou seja, influenza, era algo muitíssimo raro e que eu provavelmente estava apenas resfriado.

Ontem fui ao hospital com dores lancinantes e febre de 40 graus. Fui diagnosticado com Influenza após dois exames de coleta extremamente desagradáveis na garganta e no nariz.

Ao menos, agora posso afirmar com absoluta confiança: “Estou gripado”!