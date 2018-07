Minha amiga, eu sou uma pessoa nervosa, é disso que se trata em essência. Lembra-se daquele início “Sou um homem muito doente”, sim? Pois sou um homem muito nervoso eu. Leio Robert Walser (lindíssima morte, lindíssima, na neve) e Bruno Schultz (tristíssimo fim, tristíssimo, um tiro nazista no peito) ininterruptamente. Absorvo suas neuroses. Sou como eles, amiga, como eles, sem tirar nem por. Tomo remédios. Trata-se de coisa genética, minha prezada, assim não me venha com argumentos de que tenho que mudar, tenho que lidar com isso, de que tenho que aceitar O Acampamento. Não despreze a ciência, amiga, não faça isso. Está tudo mapeado, tudinho. Vivo pulando entre neuroses infinitas, sonhos ruins, sonhos acordado, temores infundados, tremedeiras e choros compulsivos. E agora, ainda por cima, preciso enfrentar O Acampamento, essa ideia sua de tratamento comportamental. De onde pariste isso, amiga? Emulação daqueles tratamentos nos quais se faz o sujeito avesso ao sangue ver uma ratazana ser morta na sua frente a facadas, jorrando sangue para tudo quanto é lado? Pois saiba, amiga, que é isso a que me submetes com O Acampamento. Ah, sim, pensas que estou delirando, não é mesmo? É esse seu veredicto final, amiga? Que não falo coisa com coisa? Pois então muito bem, nessa semana do Acampamento, interno-me no velho sanatório, ato-me por lá. Mas ligue-me, amiga, ligue-me sem falta, você sabe o número. Estarei esperando, ansioso, temeroso, já sem unhas, com um cigarro queimando o dedo numa mão e o livro de Schultz dependurado na outra.