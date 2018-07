O mais honesto de todos!

— Eu sou mais honesto que todos os brasileiros que já existiram, pode acreditar; na verdade não há ninguém no mundo mais honesto que eu, nem mesmo o Papa, que apesar de ser Papa, é argentino.

— Mas por que eu devo acreditar no senhor? Em teoria econômica nos ensinam que um sinal para ser crível precisa ser custoso. Por exemplo, um Banco Central sinaliza que está preocupado com a inflação sendo mais durão na condução da política de juros do que o estritamente necessário. O cara se matricula no MBA de Harvard para sinalizar aos futuros empregadores sua capacidade de ralar o côco, de trabalhar duro. Essas coisas têm um custo: com juro alto o governo tem que gastar menos em outras coisas, o aluno de Harvard passa horas lendo casos e escrevendo reports — cansativo pracas. Qual o custo que o senhor incorre em dizer que é honesto? Nenhum! Talk is cheap!

— Ah, mas logo vi que se tratava de um neobabaca, falando em inglês…eu sou Honoris e não falo nem portuga direito. E afirmo: sou deus na terra (de caolho).

— O senhor assinaria um contrato do tipo: “se eu estiver mentindo, pode cortar meu dedo”?

— Isso é piada de mau gosto ou o quê?

— Desculpe-me, foi um lapso.

— Freudiano!

— O senhor lê Freud?

— Leio mais auto-ajuda, que é bem melhor. Lá me ensinaram que se a gente inventa uma mentira e repete várias vezes, as pessoas passam a acreditar!

— Verdade, o Richard Thaler me parece tem evidência empírica desse fenômeno também.

— Fenômeno é Ronaldinho e é eu, meu camarada. É nóis. E tem também os fenômeno da natureza, tipo tempestade.

— Por favor, não sou seu camarada. Voltando à questão, o senhor assinaria um contrato afirmando “se eu estiver mentindo, pode cortar o dedo do meu melhor amigo (que tem todos eles na mão)”?

— Claro que assinaria, amigo é para essas coisas.

— Seguramente. Mudando de assunto, sua palestra hoje em dia sai mais cara que a do Fernando. O senhor acha que faz sentido isso? Por que uma empresa de construção civil, por exemplo, estaria interessada em ouvir o senhor esbanjar suas metáforas?

— Claro que faz sentido; quem manda nessa porcaria aqui sou eu, moleque; o poste é só um poste.

— Ok, não está mais aqui quem asnou. E então, preparado para 2018? Como vai rebater as críticas sobre a Economia e esquemas de corrupção?

— Vou dizer que fui traído.

— O senhor já usou essa frase antes, ao que parece…

— Sim, e funcionou, otário! Agora me dá licença, viu, que eu tenho que ir depor. A prioridade é evitar o japonês.

— Achei que a prioridade era tentar fazer algo pelo Brasil, pelos mais carentes!

— Isso é coisa para palanque eleitoral e discurso emocionado na ONU.

— Mas eu e tantos outros acreditávamos nas suas intenções, meu senhor, ainda que estivesse óbvio que seu diagnostico das coisas fosse todo defeituoso.

— Pois é, eu sou tão bão nessas coisas que nem preciso passar aquele creminho para chorar. Sou um mito!

— Foi…foi um mito. O senhor na verdade é a prova cabal de que mitos não existem.