Para Lucila e Cristina Kanadani que, boas de raciocínio como são, sempre escutam indignadas esse estranho argumento sobre a miraculosidade do miolo do pão.

A frase apócrifa:

“Foram duas coisas que fiz para emagrecer: cortei doces e refrigerante (que é um doce com água e gás e algo a mais meio obscuro) e emagreci. Mas o principal foi: não como mais miolo de pão!”

A parte do miolo está obviamente errada. O miolo do pão e a casca do pão são feitos da mesma substância, têm as mesmas calorias, pelo amor do santo deus pai.

Quando você tira o miolo do pão, você come menos pão. É só isso, uma questão de quantidade. Não há nada de especial no miolo.

Coma 100 cascas de pão todo dia de manhã e veja se você vai emagrecer ou engordar por conta da ausência do miolo.