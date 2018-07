Onde eu “provo”?

Antes de tudo: nao me escrevam reclamando dos acentos e cedilhas. Parem com isso. Meu teclado eh o culpado.

— Onde provo a blusa?

— Sorry sir? Ah, onde “provo”? Logo ali, oh, aa esquerda.

O erro me deixou tao envergonhado que corei por 5 minutos como um personagem do Fyodor Dostoevsky e me tranquei la dentro com a mulher la fora insistindo, preocupada: sir, sir?? Entao respirei Fundo, abri a porta e sai em disparada como um demente para a porta principal, largando as roupas la no “provador”.

Do alto da escada rolante a mulher gritava: “sir, o senhor nao pode ser tao sensivel e melindrado! Vai morrer cedo assim, sir”