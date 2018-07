One apple a day uma ova!

Passei o feriado doente, e um dia inteiro no hospital.

Virose das brabas. Detectei faz algum tempo o crescimento na incidência das viroses que me derrubam. Lembrei-me então do ditado do meu pai, que queria porque queria que eu comesse frutas quando era moleque (ou então queria que eu aprendesse inglês, ou os dois numa tacada só): “one apple a day, and keep the doctor away”.

Pai, não keepa nada away comer a tal maçã, lamento te informar. Tenho comido maçãs todos os dias faz uns 6 meses e sigo ficando doente igual, ou talvez mais do que antes, pela tensão que não poder esquecer da porcaria da maçã me gera.

O ditado é inválido, ou fortemente incompleto. Talvez seja necessário inserir aí laranjas, bananas, frutas do conde (como é em inglês?), mamão, caqui (ergh..), melancia, pêssego, manga.

Aí fica muito difícil, concorda? Melhor enfrentar a virose…