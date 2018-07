É crescente no Brasil, e provavelmente no mundo subdesenvolvido, a força do movimento xiita pró “Pensamento Positivo”.

Alguns exemplos a seguir ilustram o potencial de dano dessa filosofia pré-iluminista.

1) Doença grave

— Estou com câncer, amiga (e começa a chorar convulsivamente), em estágio avançado.

— Não pense negativo, querida, que atrapalha. PENSE POSITIVO. A força do pensamento positivo vai te ajudar muito.

—Mas é que…como o pensamento positivo vai reverter o meu câncer?

— Nada de lamentação, pensa positivo! E não fale câncer, que atrai coisa ruim. Fale CA. Eu vi na Internet que muita gente se curou de cancers terminais com a força do pensamento positivo.

— “CA”?

Dois meses depois, no enterro, a amiga entre outras amigas: “no fim ela não estava positiva, disse Câncer ao invés de CA, e aí deu nisso, morreu”.

Moral da fábula: se você morre de câncer a culpa é sua de não ter pensado positivo.

2) Numa estrada na Syria

— Let us avoid that abandoned road, Jim, Isis soldiers are said to have captured journalists travelling thr this area.

— Dont say that, John, THINK POSITIVE ! It won´t happen to us, god willing.

— What has god to do with that? This is Isis territory, here another god rules.

O carro é cercado por pessoas do Estado Islâmico, os dois são presos. O do pensamento positivo consegue fugir de madrugada, mas o outro não. De volta ao EUA, Jim diz à família de John, decapitado um mês depois: “He had a negative attitude about the whole thing. And you know, thinking positive is key in these situations”

Moral: pensar positivo em inglês também ajuda, e muito.

3) Vestibular

— Não passei, mãe, fiquei por uma questão. Por uma questão, uminha apenas. Estou deprimida, vou desistir da medicina (e desata a chorar, caída no sofá)

— Filha, não fica assim. Veja o lado positivo da coisa, você entrará na faculdade mais madura no ano que vem!

— Mas, mãe, é a quarta vez que eu tento e não consigo. Já estou velha e bem madura.

— Filha, sobretudo isso: não fale “não consigo”. Não, não. Atrai o negativo. É por isso que você não passa, por não PENSAR POSITIVO.

Moral: para passar em medicina, o truque é esse: PENSE POSITIVO (ou então THINK POSITIVE, pois inglês deve ajudar mais)

FIM DOS ESTUDOS DE CASO E PROPOSTA DE NOVA FILOSOFIA: PENSE NEGATIVO !

Claro, o medievalismo da lógica do pensar positivo não implica necessariamente que pensar negativo seja algo desejável. Mas, pensando bem, raciocinando com calma e sem superstições, o PENSE NEGATIVO é uma ótima estratégia para a vida. Por isso aqui: se você achar que tudo vai dar errado e aí algumas coisas dão certo, como inevitavelmente ocorrerá, o impacto na sua felicidade vai ser enorme!

Portanto, PENSE NEGATIVO. Por via das dúvidas, THINK NEGATIVE , pois em inglês deve ajudar mais!