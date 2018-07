Sr. Belluzzo, o culto

No seu texto “Ridendo Castigat Mores”, o senhor Belluzzo nos presenteia com uma bela redacao, um portugues erudito, cita eventos literarios relevantes e mostra a todos os leitores seu conhecimento de Latim (para o caso de alguem ter duvidas sobre sua erudicao). Em suma, bem diferente desse texto aqui, que nem acento tem, nem til.

O texto, contudo, apesar de belo, eh vazio de conteudo economico. Ao que parece, o senhor Belluzzo, como economista, eh um baita escritor. Ha uma coisa no texto da qual nao posso discordar, contudo. Belluzzo fala da minha insignificancia. Isso eh fato, irrefutavel. Mas como sempre essas coisas, ainda que verdadeiras, magoam a gente, eu fui buscar indicios da significancia academica do Sr. belluzzo. Voces podem nao acreditar, mas nosso escritor estiloso nunca publicou um artigo academico em revista cientifica internacionalmente relevante! Nenhum, Nulls. O CV Lattes eh rico, cheio de coisas, menciona sua fluencia em diversas linguas, mas economia mesmo…necas. Ah, mas ele ganhou um medalha do presidente, em 2008. Mesmo sem publicar nada de relevante. Nao eh incrivel?

Mas sua irrelevancia para a academia eh compensada por sua enorme relevancia para o mundo da politica economica brasileira. Afinal, Belluzzo estava no Ministerio da Fazenda no Plano Cruzado, um plano torpe que apenas agravou nossos problemas (mas ajudou a eleger os candidatos do PMDB enquanto durou). E foi um dos principais conselheiros de Dilma Roussef no primeiro mandato. Suas ideias, portanto, foram fundamentais para os resultados que colhemos agora, como inflacao de 10% e queda de 3% do PIB.

Meus amigos insistem para que eu nao perca tempo com esse senhor, que esta mais para um farmaceutico do interior da Franca do sec XIX saido de um livro de Flaubert, um tipinho que leu mais romances do que a media da populacao e por isso se julga um intelectual, do que para verdadeiro economista. Mas o problema eh que como demonstram o Plano Cruzado e a Nova Matriz, o sujeito eh um perigo para o Brasil. Por isso acho que vou seguir na briga, apesar de minha mencionada nulidade.

A proposito, Belluzzo, o nome do escritor eh George Orwell, com dois ELES.