Sumiram com os dados !!!

O governo sumiu com os dados de desigualdade de renda e de arrecadação fiscal que já eram para terem sido divulgados.

Provavelmente eles atrapalhariam a presidenta. Aí foram trancafiados no porão, à espera da eleição !

Isso é leviano, LEVIANO, “levianíssimo”.

Esconder informação do povo. Bem. Já vimos isso antes. No, no … no Nazismo !!

Somos todos — nós da oposição a essas tenebrosas transações — primogênitos, o Herodes Barbudo vem aí nos pegar.

Danou-se.