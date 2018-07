— Duda, não chuta bola aí, rapaz, tem muita coisa pra quebrar !

— …..Ops, tio…

tsst tsst tsst tsst

— Que foi isso?

— A bola bateu na lâmpada lá em cima ! Foi mal…tá piscando e fazendo esse barulho aí, olha.

tsst tsst tsst tsst

Liguei para o rapaz da manutenção, mas ele estava atendendo outro professor. Depois me distrai do barulhinho, trabalhando num artigo e revisando notas de provas.

Isso tudo já faz quase um mês agora, isso do tsst tsst tsst tsst diário. Não, não voltei a ligar para a manutenção após o primeiro dia, pois a verdade é que o tsst tsst tsst tsst me acalma, me inspira e me possibilita uma concentração que há muito me abandonara. E quando algum colega entra na minha sala e invariavelmente aponta o dedo para a lâmpada fazendo cara de desgosto, eu pergunto: qual o seu problema, hein?!

Não posso mais viver sem o tsst tsst tsst tsst. Dependo extremamente dele. E se um dia eu mudar de trabalho, seguramente levo a lâmpada deficiente comigo.

tsst tsst tsst tsst