Turma 62, sentido!

Vó Marcília me disse certo dia: “Ele foi fazer a prova da marinha militar numa espécie de ilha, ficou nervoso, não passou lá, mas passou na marinha mercante”

Dezoito anos !! A velocidade do escorrer do tempo, mais de meio século atrás — por que não podemos voltar 50 anos no tempo, por que a linha do tempo corre só para frente?

Um veterano: “o que você está fazendo, animal, paga 10 agora, você é idiota?”

São os mesmos sustos, sempre. Ele me disse, muitos anos depois: “não liga para o que os veteranos falarem, tem muito de fingimento”.

O saco escrotal amarrado numa pedra, o calouro de olhos vendados, corta-se o fio (não vê, não sabe): “joga o tijolo, animal, joga a porra do tijolo!”

Rituais. Não os vejo mais com tanto peso.

As recompensas: a farda, o cúmulo do orgulho. Simples vaidades, boas vaidades.

Diariamente: o cinto lustrado com caol, o sapado encerado à mão, a formatura para o café, a aula, a saída de escaler, a hora do estudo, a hora de ir para casa na sexta-feira. Tranquilizadora simplificação da vida.

Vi-o fardado numa foto antiga (perdida?), de espada, os comandantes de companhia destacados ao lado do corpo de alunos. Ele: o zero três. A foto me influenciou, só a foto, não falávamos muito naquilo, mas tinha a foto, a farda, a espada. Eu menino arregalei os olhos.

Uma efeméride agora, dia 23. Sei da influência das Instituições na nossa vida. Sei o que se sente, tenho as marcas também. Não li Foucault nem ninguém, mas estive lá eu mesmo — e ainda sonho com o marulhar da enseada.

Milhões de aventuras e depois, num átimo, o quepe lançado para o ar. E agora? E quando o quepe cair e tudo se encerrar, o que é pra fazer?

Vem um desmanche dos castelos de vento, de chofre — no caso dele no calor da casa de máquinas. Dá uma turbulência dentro da alma da gente — eu sei.

Poucos colegas no depois. Transformado num civil, sem aviso prévio, lançado num navio cheirando à óleo.

Estranheza: onde está minha espada?

Um pouco mais de aventura, sim, os mares longes, o Japão, as férias em Moçambique. Mas o tédio se alicerça facilmente nesse terreno, na solidão do mar. E bate um senso de falta de propósito que fere como uma faca enfiada na boca do estômago: “que faço eu aqui?” — ele se perguntou, como todos nós.

Aí rompe-se o laço, e é muito dolorido — um novo parto. E o mundo abre-se enorme de súbito na sua frente, muito grande, muito maior do que parecia ser na época da Escola Militar.

E aí transcorre a vida: passam-se 50 anos.

Mas um dia, por um breve período, a linha do tempo foge à regra e se dobra para trás: o passado vira o presente, e com o contingente escasseado pelas cinco décadas, a turma se reúne de novo lá na avenida Brasil.

Então alguém grita: “Turma 62, sentido!”