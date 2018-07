Uns livros

Ciao,

Não sou crítico. Não tenho preparo intelectual para ser crítico. Não li muita teoria literária, uns três quartos do Luckás, um Adorno pela metade, um Roberto só, 20 páginas do Rancière.

Só queria falar de leituras recentes das quais gostei muitíssimo.

Em literatura: Austerlitz, do Sebald; Jerusalém, do Gonçalo Tavares; Máquina de Fazer Espanhóis, do Hugo Mãe.

Em economia: The myth of the rational voter, do Caplan; Exodus, do Paul Collier.

Ciao.