Reclames do Estadão

Primórdios do WhatsApp

“É tão fácil conversar numa Remington Portátil. Com que rapidez, com que fluência as palavras vêm… com uma Remington Portátil na ponta dos dedos! Acabaram-se as horas de escrita à mão… de adiamentos para amanhã das cartas que devem ser escritas hoje! A famosa Remington Portátil Quite-riter torna a escrita de cartas um prazer.