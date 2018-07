Sutiã: 100 anos de resistência à Lei da Gravidade

Sonhado há milênios por mulheres preocupadas com a lei da gravidade, o sutiã está completando 100 anos. O produto foi patenteado por Mary Phelps Jacob, nos Estados Unidos, em 1913. O invento foi vendido para a Warner Bross por US$ 1.550,00. Em três décadas, o lucro da empresa foi de US$ 15 milhões.

Como o Estadão nasceu bem antes, a história do produto pode ser contada pelos anúncios de diferentes marcas publicados no jornal desde os seus primórdios. Veja abaixo alguns exemplos do substituto do espartilho, que nos anos 60 era queimado em praça pública como símbolo da opressão masculina.

Um dos primeiros anúncios, na edição de 7 de março de 1913

Soutien-Gosges no Mappin-Stores: 1 de setembro de 1918

Cintas Rejane: 13 de outubro de 1927





O verdadeiro primeiro Valisére: 25 de fevereiro de 1930





Um busco incomparável: 7 de janeiro de 1956

Morisco ponta firme: 15 de agosto de 1957

;

Prático e elegante: 11 de novembro de 1960





Símbolo da opressão masculina: 23 de novembro de 1969

Veja abaixo o anúncio ‘O primeiro Valisére a gente nunca esquece’, criado pelo publicitário Washington Olivetto em 1987.



