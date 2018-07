A ilustração mostra um dos primeiros projetos de melhoramentos no centro da cidade de São Paulo, no início do século passado. O Teatro Municipal aparece com destaque, à esquerda da área que seria ajardinada no Vale do Anhangabaú. O desenho destaca o Viaduto do Chá, o viaduto Santa Ifigênia, a Praça Antônio Prado e outros pontos históricos. O projeto incluía o alargamento da rua São João, que só mais tarde se tornaria avenida.

Publicado na edição do dia 4 de janeiro de 1911.