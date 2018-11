Primeira máquina de costura

“Todo mundo estava intrigado. Que máquina era aquela? Como era possível costurar com os pés? A chegada das primeiras máquinas Singer no Brasil provocou sensação no tempo do Império. Nem todos acreditavam no que se dizia daquelas máquinas esquisitas. Só mesmo vendo!. E todos viram. Não é que a tal máquina trabalhava de verdade? E com que rapidez! Como é natural, as mulheres foram as que mais apreciaram a novidade, E isto porque a nova máquina costurava mais depressa que 20 escravas… Foi assim que, desde o século passado, o Brasil consagrou a Máquina Singer”.

10 de abril de 1951.

