Funerais do estudante Mário Martins de Almeida, um dos quatro mortos nos protestos do dia 23 de maio de 1932, conhecidos como MMDC (Martins, Miragaia, Drausio e Camargo). As mortes em confronto com tropas federais de Getúlio Vargas marcam o início da Revolução Constitucionalista de 1932. Os restos mortais dos estudantes estão no mausoleu do Obelisco do Ibirapuera.

A foto e a reportagem acima foram publicadas na edição de 25 de maio de 1932.

