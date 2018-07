Efício Martinelli, onde funcionou o cine Rosário. A ilustração mostra o letreiro do filme Gigante dos Mares no topo do prédio. “O arranha céu cinematográfico do ano. Julho começa amanhã e, antes que termine, estará em cartaz nos principais cinemas um filme da Crescent-Pictures reunindo Pat Malley e Carmelita Geraghty“.

30 de junho de 1929.

