O escritor, sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre (1900-1997) introduziu no Brasil a técnica da “anunciologia”, que utilizou para escrever “O ESCRAVO nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX”, obra que está sendo relançada pela editora Global. Freyre será homenageado este ano na Feira Literária Internacional de Paraty. O livro mereceu críticas por não reproduzir os anúncios tal como foram publicados ( ele pesquisou especialmente no Diário de Pernambuco e Jornal do Commercio, do Rio). O recorte acima, da edição do Estado de 13 de março de 1880, mostra que a vida de um escravo era tão indigna quanto a de um animal: ambos anunciados na mesma página de classificados.

A abolição completa 132 anos neste dia 13 de maio.

Confira outros anúncios de escravos:

8 de julho de 1887

10 de novembro de 1880

20 de dezembro de 1877

17 de fevereiro de 1883

Mais reclames dos tempos da escravidão aqui.

