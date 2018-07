Anúncio da Cia. de Terras Norte do Paraná (Cianorte):

“Produzem tudo do bom e do melhor!

Posto que o Norte do Paraná seja uma região nova, nem por isso deixa de possuir tudo como nos grandes centros metropolitanos. O bom clima aliado à excelente rede rodoviária e ferroviária, a água magnífica, são fatores preponderantes do progresso verificado. Cidades, vilas, povoações lá fundadas, possuem escolas, telégrafo e tudo o mais. As terras são imensamente produtivas, dando de tudo abundantemente. Café, algodão, trigo, milho, feijão, aveia, frutas, etc., havendo ainda grande quantidade e variedade de madeira. Não há saúva nem outros parasitas nas plantações. Companhia de Terras Norte do Paraná. A maior empresa colonizadora da América do Sul”.

28 de junho de 1936.

