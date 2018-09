Super Constellation

“Aproximando mais as américas: São Paulo – Nova York em Super G Constellation. A imensa e fabulosa Nova York torna-se mais próxima e acolhedora com esta viagem aérea que é um permanente prazer. Modernos, possantes e velozes aviões, supremos no conforto e elegância. Serviço de copa e bar de alta qualidade. Cardápio internacional nos lanches quentes e frios. Reserve com antecedência sua passagem na Carig – a única empresa aérea brasileira que leva até Nova York”.

22 de agosto ded 1956.

Outros reclames de aviação AQUI.

Siga-nos no Twitter!