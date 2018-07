‘Se você fosse sincera’ (Lady Be Good). Comédia musical americana de 1941, dirigida por Norman Z. McLeod, com Eleanor Powell, Ann Sothern e Robert Young. Ganhador na categoria de melhor canção (‘The Last Time I Saw Paris‘)

Em cartaz no cine Metro da Av. São João em 1 de maio de 1942.

Veja a cena em que Eleanor Powell dança com um cachorro:



