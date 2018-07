“Armas e munições de todas as qualidades e calibres. A maior casa nas suas especialidades. Preços baratíssimos. Únicos agentes das afamadas espingardas Standard, as melhores do mundo. Armbrust & Companhia importadores”.

8 de junho de 1913.

