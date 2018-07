Menino jornaleiro anuncia o naufrágio do Titanic, em frente à sede da White Star Line, proprietária do navio, em Londres. O Titanic afundou na madrugada do dia 15 de abril de 1912. Abaixo, a notícia publicada no Estadão no dia 17 de abril de 1912:

Mais Titanic AQUI.

Mais jornaleiros AQUI.

Siga-nos no Twitter!