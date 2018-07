Chocolate espanhol

“Com este touro a ‘Espanhola’ não contava”

O anúncio do chocolate Lacta, publicado dia 8 de dezembro de 1918 no Estadão, era uma referência à gripe espanhola, que atingiu o Brasil na partir de setembro daquele ano. A epidemia matou cerca de 300 mil pessoas no País, inclusive o presidente da República Rodrigues Alves, em 1919. Veja a página no Acervo Estadão.

Mais chocolate AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

